Psv, la carica di Van Bommel: «Fondamentale battere l'Inter»

«Se il Psv vuole ottenere qualcosa in questa Champions League, domani deve vincere contro l'Inter. Può essere una partita decisiva per noi». Lo ha detto il tecnico del Psv Eindhoven Mark Van Bommel nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Inter. «Non sarà facile passare il turno ma dobbiamo provarci - ha proseguito l'allenatore olandese -. Dovremo fare attenzione ai dettagli, l'Inter come i grandi club italiani ti lasciano giocare e poi improvvisamente ti colpiscono. Non c'è più il catenaccio, servirà attenzione». «Ogni avversario ha punti di forza e punti deboli - ha proseguito Van Bommel -. L'importante è non aver paura, ma non vi dico cosa abbiamo preparato, non cambieremo comunque molto. Spalletti? Non lo conosco benissimo ma so che ha allenato grandi squadre, a volte modifica qualcosa, servirà attenzione». Chiusura dedicata al suo passato al Milan: «Sono stato un anno e mezzo molto bene, sono stato felice. L'Inter è stata la nostra principale avversario in campionato e ho buoni ricordi, ma questa è una partita diversa», ha concluso Van Bommel.

