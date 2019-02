Inter-Rapid Vienna 4-0: poker per gli ottavi di Spalletti

Continua il buon momento dell’Inter, che senza Icardi centra la terza vittoria di fila tra Europa League e campionato. I nerazzurri vincono 4-0 contro il Rapid Vienna grazie ai gol di Vecino, Ranocchia, Perisic e Politano. Così mentre Icardi e Wanda Nara si prendono ancora i fischi del Meazza, Luciano Spalletti conquista gli ottavi di Europa League e ora può pensare alla gara di domenica contro la Fiorentina. I nerazzurri giocano un ottimo primo tempo. Al di là dei limiti del Rapid Vienna, l’Inter dà la sensazione di essere una squadra più compatta. Soffre poco in difesa ed è pericolosa in attacco, grazie all’ottimo stato di forma di Perisic. Da una sua azione personale, arriva il vantaggio nerazzurro firmato dal diagonale di Vecino (11’). Al 18’, poi, c’è gioia anche per Ranocchia, bravo a firmare il raddoppio con un tiro al volo in un batti e ribatti nell’area del Rapid Vienna. L’unica risposta degli austriaci è un tiro di Pavlovic. Nella ripresa Ranocchia sfiora anche il tris, così come ci va vicino anche Perisic, che poi segna il 3-0 a 10’ dalla fine. Chiude Politano con il 4-0. Nel frattempo, 13 tifosi austriaci sono stati denunciati per «possesso di artifizi pirotecnici». Avviati i procedimenti per attuare il Daspo, esteso anche alle competizioni calcistiche internazionali.



