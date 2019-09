Inter, Sanchez prende la maglia numero 7 lasciata da Icardi

Alexis Sanchez cambia maglia e indosserà la numero 7. Lo ufficializza l'Inter sui profili social. La maglia 7 si è infatti liberata con la cessione di Mauro Icardi al Psg. Ora l'attaccante cileno potrà riavere il numero che lo ha sempre accompagnato in carriera.



L'attaccante cileno Alexis Sanchez passato all'Inter in questa sessione di calcio mercato ha detto di non essere riuscito ad esprimersi al meglio al Manchester United. Il trentenne attaccante ha giocato solo 31 delle 77 possibili partite nei suoi 19 mesi all'Old Trafford ed ora ha firmato un contratto con l'Inter andando in prestito. «Sono stato felice anche al Manchester United, ma ho sempre detto ai miei amici: voglio giocare», ha detto Sanchez alla BBC Sport. «Se mi avessero fatto giocare, avrei fatto il mio meglio. A volte giocavo 60 minuti, e poi non giocavo la gara successiva e non sapevo perché», ha aggiunto l'attaccante.



Sanchez è stata una delle più grandi stelle dell'Arsenal, dove ha segnato 80 gol in 166 partite, ma Sanchez ha detto di non essersi pentito di essere passato al ManUtd, anche se Jose Mourinho, in particolare, non sembrava giudicarlo così bene come gli altri. «Sono molto felice di essere andato al Manchester United», ha detto Sanchez. «L'ho sempre detto. È il club che ha vinto di più in Inghilterra. Quando sono andato lì dall'Arsenal è stato fantastico - ero felice - ma all'epoca lo United stava crescendo, stavano comprando i giocatori per vincere qualcosa. Volevo unirmi a loro e vincere tutto. Non mi pento di esserci andato».

