di Salvatore Riggio

L’Inter non deve fare calcoli. È il diktat di Luciano Spalletti per la sfida di Champions League in casa del Psv.



Psv. «Quando si analizza un’altra squadra, si vede se assomiglia alle qualità dell'allenatore quando era giocatore e qua ci si ritrova tutta la caparbietà di stare in mezzo al campo di Van Bommel. Loro lottano forte, la mettono sull’intensità e non ti fanno ragionare. Dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi, girare la palla veloce».



Turnover. «Sicuramente è un vantaggio perché sappiamo quante energie portano via queste partite. Noi abbiamo tratto dei vantaggi dal punto di vista muscolare per aver fatto risposare qualche giocatore, poi quelli che li hanno sostituiti hanno fatto bene. Chiaro che per noi è sempre un esame quando giochi nell’Inter, bisogna sempre interrogarsi sul fatto di meritarsi la maglia».



Risultato. «Noi dobbiamo fare una gara attenta e dobbiamo provare a mettere in campo le nostre qualità individuali e collettive. Se fai troppi calcoli, rischi di limitare le potenzialità della squadra».



Condizione. «Siamo in crescita e di questo ne sono contento, chiaro che se si va a paragonare alla difficoltà della Champions, dobbiamo tenere conto che noi siamo stati inseriti in quarta fascia. Dovremo usare i miglioramenti che abbiamo fatto. La squadra ha delle giocate da campioni».



Atteggiamento. «Cominciamo con il preparare bene mentalmente questa gara sapendo bene l’importanza che ha. Vedendo il campo, l’aria è diventata massiccia. È chiaro che dobbiamo essere bravi a respirare più forte, domani soprattutto. La partita è difficile, difficilissima, noi da queste vittorie riceviamo una spinta sulla personalità e la forza che ci vuole per poter indossare questa maglia».



Skriniar. «Non giocherà sulla destra, D’Ambrosio invece sta bene ed è in perfette condizioni. Vrsaljko ha due allenamenti con la squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA