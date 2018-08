di Salvatore Riggio

«Non perdiamoci dietro le critiche». Luciano Spalletti sprona l’Inter dopo la sconfitta contro il Sassuolo e il pari di San Siro con il Torino. A Bologna serve solo vincere: «Nainggolan? Non dipendiamo da uno soltanto».



Champions. «Abbiamo pagato il conto di essere in quarta fascia, ma l’anno scorso saremmo stati felici di essere qui e ora diventa fondamentale essere tornati in questa competizione. Il girone è sicuramente tosto, dobbiamo essere all'altezza degli altri».



Confronto con la squadra. «Alcune cose vanno messe a posto subito, ma è stato un dialogo di un quarto d’ora come si fa sempre. Ognuno è responsabile del proprio ruolo e ci vuole la responsabilità di stare in quei paletti».



Difficoltà. «Un po’ ci potevamo aspettare questi pericoli: diversi nuovi arrivi, Mondiali prolungati per alcuni, sapevamo che potevano pesare».



Nainggolan. «Se sei una squadra forte, non puoi dipendere da un giocatore solo, anche perché vorrei far girare tutti per avere sempre forze fresche. Lui ha qualità che nella passata stagione non avevamo, ha queste vampate di aggressività e velocità di idee, sviluppo dell’azione, che ci può dare qualcosa. Ma questa squadra deve essere ed è forte anche se ci manca un calciatore o un altro».



Salto di qualità. «Deve essere brava ad accogliere le emozioni, i timori, riuscire a essere padroni di questa materia. Riuscire ad avere una cassetta degli attrezzi per i momenti che si stanno vivendo per essere capaci di avere un modo di valutare bene le cose. Qualche volta abbiamo fatto vedere cose buone come il primo tempo col Torino, meno bene il secondo tempo».



Critiche. «Voi siete attenti e bravi a trovare la difficoltà, se si sta lì a vedere quelle che ci fanno bene o male diventa come imparare ad andare in bicicletta, bisogna imparare a pedalare le prime volte senza perdersi dietro le critiche».



Atteggiamento. «Noi sappiamo reagire, lo abbiamo visto anche l’anno scorso nel momento che contava, l’ultima mezz’ora della partita di Roma dove si aveva la percezione che tutti volevano l’obiettivo».

