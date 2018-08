di Salvatore Riggio

«Non bisogna smettere di lottare». Luciano Spalletti carica la sua Inter, chiamata a riscattare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel debutto stagionale a San Siro contro il Torino di Walter Mazzarri: Ma frena sul recupero di Nainggolan: «Serve cautela».



Torino. «Le partite sono tutte difficili, si sono rafforzate tutte. Il Torino per tradizione lotta su ogni pallone ed è per questo che mi aspetto una partita dura dove bisognerà essere pronti a portare nella gara tutta la personalità e determinazione nel gioco pulito e nel gioco sporco dove dobbiamo essere bravi a indirizzare la partita e andare oltre le situazioni del calcio giocato, ci sarà da lottare».



Aspettative. «Tutti devono caricarsi di responsabilità, di convinzioni che ci vorranno per portare a casa il risultato. Se mi chiedete a chi dare qualcosa in più come peso, il pensiero va a quello dello scorso anno che hanno più conoscenze e possono, tramite il percorso fatto, concedere qualche insegnamento ai nuovi».



Nainggolan. «Radja è convocato, ma serve cautela. Dei rischi ci sono».



Var. «Sono state apportate delle modifiche e tutto ciò che viene fatto è per avere una giustizia più obiettiva da parte di tutti. Si accettano le modifiche, bisogna conoscerle bene e comportarsi di conseguenza. Mi è un po’ dispiaciuto per la sanzione, che accetto allo stesso modo con grande rispetto ma ci sono rimasto male quando ho letto che avrei lanciato delle pesanti offese perché non è assolutamente vero. Ho detto il mio punto di vista e probabilmente non è stato accettato. Mi è costato anche molto caro il punto di vista e anche più della sanzione perché c’è un regolamento interno per cui chi viene sanzionato paga un’ulteriore multa. Immaginate chi ha fatto quel regolamento...».



Miglioramenti. «Quel che mi è dispiaciuto è che abbiamo infastidito quel che è il sentimento degli interisti. Li abbiamo messi in imbarazzo, perché in questo svolgimento c’è mancato un po’ di quel collaudato, di quelle certezze che avevamo conosciuto e superato durante la lotta per il quarto posto dello scorso campionato».



Atteggiamento. «Abbiamo l’obbligo di fare un campionato importante. Non so se, come continuate a riportare, se questo significa essere l’anti Juve. Io intanto mi devo preoccupare di essere anti Roma e anti Napoli vista la differenza di punti dello scorso anno».



Icardi. «Lui è stato sempre un grande bomber e ha delle caratteristiche ben precise, che possono anche migliorare. Partecipa di più alla manovra perché vuole mettere in difficoltà l’avversario di turno. Se si incontra un difensore, si può chiedere se preferisce avere davanti un attaccante che sta sempre lì o uno che ogni tanto va via e non sai dove trovarlo? Sentirà le risposte. Potrebbe prendere in considerazione Ibrahimovic o Messi o Cristiano Ronaldo o ancora il nostro Ronaldo. Facendo la somma dei difensori vedrà».

