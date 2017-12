Inter, il derby di Spalletti: «Non è una partita qualunque»

«È una partita importantissima. Non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque»: lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla Rai, alla vigilia della sfida con il Milan valida per i quarti di Coppa Italia. «Noi ci riteniamo pronti per giocare questa partita - aggiunge - dà un accesso a una semifinale ed è chiaro che bisogna dare più di quello che abbiamo individualmente».

