Inter, Spalletti: «Non sono contento del mio lavoro»

di Redazione Sport

«Se penso ai punti che ho fatto l'anno scorso, quelli di quest'anno sono gli stessi. Ma devo ambire a fare qualcosa di più, non sono contento del mio lavoro». Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, in un'intervista a Premium Sport, traccia un primo bilancio della sua esperienza in nerazzurro. «L'Inter è emozionante - racconta - ti crea qualcosa di vero. Basta guardare nella storia. Dobbiamo lavorare in maniera da sentirci dentro l'Inter, in maniera da essere dentro l'Inter, questo fa la differenza».



Fiorentina. «Stiamo pensando alla Fiorentina dal giorno di San Silvestro anche perché quest'anno il calendario è stato creato in modo da riempire qualsiasi spazio. E io ritengo che sia giusto così perché nelle feste più belle dell'anno è giusto metterci lo spettacolo più bello dell'anno e quello lo può dare solo il calcio con le sue sfide».



I primi mesi nerazzurri. «Come valuto questi primi sei mesi all'Inter? Se penso ai punti fatti l'anno scorso e quelli di quest'anno anno dico che sono gli stessi, però io devo ambire a fare qualcosa di più. Per cui io non sono contento del mio lavoro, sicuramente l'Inter è qualcosa di emozionante che ti crea una passione vera».



L'appartenenza. «Basta guardare dentro la storia e noi dobbiamo lavorare in maniera tale da sentirci dentro l'Inter, dobbiamo lavorare per essere l'Inter: questo farà la differenza».



L'andata. «Io guardo soprattutto ai miei risultati, oltre che quelli della squadra, nel senso che guardo se riesco a tirare fuori il massimo da ciò che ho a disposizione. Secondo me abbiamo fatto dei grandi numeri. Abbiamo fatto bene ma abbiamo a disposizione ancora qualcosa di più: non abbiamo ottimizzato tutta la forza di cui disponiamo, quindi in questo girone di ritorno dobbiamo darci una mossa».



Icardi. «Lo psicologo d'eccezione per il gol è Icardi, anzi domani lo farò parlare alla squadra prima dell'allenamento e lui troverà la soluzione per poi fare gol a livello di squadra. Ora si vuol dare la colpa a un problema psicologico, soprattutto per il fatto che non riusciamo più a fare gol. Ma oggi abbiamo fatto i tiri in porta e c'erano quelli della villa sopra la Pinetina che reclamavano, perché non era arrivato neanche un pallone».



Mercato. «Non mi incatenerò ai cancelli della Pinetina se non dovesse arrivare nessuno. Penso di avere una squadra forte, poi abbiamo due direttori forti e di conseguenza se arriverà una possibilità di inserirsi lo faranno. Loro sono il Bruce Springsteen e il Bono Vox del mercato: la suonano e la cantano a tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA