Inter, Spalletti sorride: solo un affaticamento per Vecino

di Salvatore Riggio

Luciano Spalletti può sorridere in vista del derby di domenica contro il Milan. Dalla Pinetina arrivano ottime notizie sugli accertamenti clinici ai quali è stato sottoposto Vecino. Il centrocampista, che aveva saltato l'amichevole del suo Uruguay contro il Giappone, ha rimediato soltanto un affaticamento. Non ci sono quindi lesioni al muscolo della coscia destra. Nelle prossime 48 ore Vecino sarà monitorato da vicino dallo staff nerazzurro: il giocatore resta in dubbio la sua presenza contro il Milan, anche se potrebbe essere convocato e andare in panchina. Una scelta, quello di tenerlo fuori, che potrebbe essere presa in ottica Champions. Tre giorni dopo il derby, l'Inter giocherà a Barcellona e Spalletti per quella delicata sfida non potrà contare su Gagliardini e Joao Mario, entrambi fuori lista Uefa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA