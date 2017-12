Spalletti rialza l'Inter dopo i tre ko: «Basta spaventatori professionisti»

di Salvatore Riggio

Luciano Spalletti vuole una reazione già dalla sfida di domani contro la Lazio. «Non vedo una squadra nei guai, i tifosi dell’Inter ci sono stati vicini, mi hanno fatto innamorare», le sue parole.



Periodo negativo. «Se noi a questo punto ci fossimo arrivati con due sconfitte contro Juventus e Napoli e avendo vinto o pareggiato una di queste due partite, il modo di vederci sarebbe stato diverso. Siccome questi calciatori hanno fatto cose eccezionali prima, diventa facile andare a trovare qualche difficoltà ora. Ma io non ho visto una squadra nei guai».



Atteggiamento. «Abbiamo fatto tutto da soli. Quindi abbiamo la possibilità di trovare la soluzione. Nessuno può darti la soluzione di quello che vai cercando. Sapendo che siamo forti, non potremo mai essere in grande difficoltà se non vogliamo esserlo».



Giocatori. «Nel calcio ci sono momenti nei quali va tutto storto e devi lasciare scorrere il tempo per reclutare le energie perché da lì nasce la reazione. Bisogna pensare in maniera corretta non per essere positivi, ma perché abbiamo dati che non ci permettono di essere pessimisti. Si portano questi dati di fatto di ciò che è successo da quando ci sono io».



Quarto posto. «Ci sono gli spaventatori professionisti e bisogna esserci abituati. Ora si rischia il quarto posto, ma succede per tutto il campionato. Mi riferisco non solo ai giornalisti, ma a chiunque parli di Inter. Poi è chiaro che in questo tragitto abbiamo organizzato un lavoro e abbiamo numeri da portare a supporto. Cosa può far cambiare idea? Quello che è successo finora e questi calciatori hanno fatto vedere di avere i colpi in canna per risolvere le partite».



Tifosi. «Se non sbaglio supereremo i 60mila anche domani e i tifosi sono quelli che hanno in testa la soluzione, hanno fiducia in quello che possiamo fare e vengono a supportarci per questo. Se durante le vittorie sono diventato più interista, ora che si è perso e ho visto le reazioni dei tifosi ne sono innamorato».



Lazio. «I giocatori di Simone Inzaghi sono bravi in fase offensiva quando perdi palla. Ribaltano l’azione a campo aperto. Sono caratteristiche importanti di squadra».



Inter. «Lazio e Roma fanno un campionato eccezionale, le altre due sono squadre extraterrestri, ma mi sembra che noi siamo dentro in questo contesto e nessuno ci ha regalato niente. Siamo stati bravi noi. Chiaro che se si va dietro a quello che ci dicono, che siamo a rischio classifica...».



Candreva. «Se può giocare centrale nella trequarti e Cancelo alto a destra? Antonio ha fatto vedere di essersela cavata in quel ruolo, ma è ipotizzabile anche Cancelo che spinga da terzino e l’esterno alto vada dentro. In questo momento io non farei ulteriore confusione perché secondo me per come ci siamo arrivati avevamo visto bene, l’abbiamo indovinata all’inizio di far leva su questo blocco, mettendo nei ruoli giusti i giocatori».



Alternative. «Mi piacciono i calciatori che alleno, hanno le qualità per arrivare a quello che è un lavoro programmato in maniera corretta».



Bocciature. «Conta che tu mi mostri che non sei contento e che è stato un caso quello che è successo perché la tua aspirazione è un’altra. Non mi sta bene sentir dire qualcuno che vorrebbe giocare di più. Perché se uno dice così o che vuole andar via a gennaio, si è posto una linea di scadenza mentale e mentalmente non puoi dare il risultato finale che ci si aspetta».

