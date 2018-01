Inter squadra con più spettatori il Napoli è al terzo posto

Al termine del girone d’andata è l’Inter a poter vantare il pubblico più numeroso alle proprie gare casalinghe. In questa particolare classifica i nerazzurri precedono Milan e Napoli. Da evidenziare il dato stagionale generale sulle presenze medie negli stadi di Serie A (24.576), nettamente superiore (+10,3%) rispetto a quello dello scorso anno (22.053). Era dal campionato 2008-09 (stagione in cui la media spettatori a gara fu di 24.717 presenze a partita) che non veniva raggiunta una quota così elevata. Sono attualmente 2 le gare che detengono il primato stagionale di pubblico in questo campionato di Serie A (Inter-Milan e Milan-Juventus) con 78.328 presenze

La classifica vede poi il Napoli con una media di 46.155, la Juventus con 39.100, la Roma con 37.727, la Lazio con 26.625, la Fiorentina con 24.233. La squadra con meno spettatori è il Crotone con 10.089, poi c'è il Chievo con 11.528 e il assuolo con 11.556.

