Inter, Zhang è il nuovo presidente: è il più giovane di sempre in serie A

Steven Zhang è ufficialmente il nuovo presidente dell'Inter. L'annuncio è stato stato dalla società con un video su twitter. Si conclude così l'era di Erick Thohir alla guida del club nerazzurro.



«Io sono pronto, e voi?». Nella giornata dell'assemblea in cui Steven Zhang viene nominato al vertice dell'Inter, il club sui canali social celebra il suo nuovo presidente con un video suggestivo in cui il dirigente cinese attraversa le zone storiche e quelle rinnovate di Milano, la città in cui vive da quando Suning ha comprato la squadra. «Quando chiudo gli occhi - dice Zhang nel video - vedo una città con una storia incredibile e molto ancora da scrivere, persone con idee, con il desiderio di migliorare ciò che le circonda e se stesse, un club che gioca oltre il campo e vuole conquistare i cuori di tutti» dice Steven Zhang, mentre le sue immagini per le vie di Milano si alternano a quelle di un calligrafo che dipinge la scritta Inter in stile orientale su un pavimento. «Poi apro gli occhi e vedo che tutto questo è già qui. Io sono pronto. E voi?», è la conclusione del nuovo presidente nerazzurro, che verrà nominato nell'assemblea di oggi pomeriggio, in cui sarà anche illustrato il percorso che ha portato con la dirigenza attuale l'Inter a crescere e a rientrare nei parametri del fair play finanziario.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Il club, le sue persone e la città ti stavano aspettando.<br>Benvenuto, Presidente Zhang.<a href="https://twitter.com/hashtag/StevenIsHere?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#StevenIsHere</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCIM?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCIM</a> <a href="https://t.co/FUwc1c8Sx1">pic.twitter.com/FUwc1c8Sx1</a></p>— Inter (@Inter) <a href="https://twitter.com/Inter/status/1055760961125081089?ref_src=twsrc%5Etfw">26 ottobre 2018</a></blockquote>

