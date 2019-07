Inter, tutto fatto per Barella: al Cagliari 45 milioni. Aquilani nelle giovanili della Fiorentina

di Eleonora Trotta

Manca solo l'annuncio per il passaggio di Nicolò Barella all'Inter. Il centrocampista sardo è atteso già stasera a Milano, dove nelle prossime ore svolgerà i test medici, prima di siglare il quinquennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione. L'affare da 45 milioni di euro totali prevede la seguente formula: 12 milioni per il prestito, 25 milioni per l'obbligo di riscatto più 8 per i bonus. Novità anche da Firenze, dove l'ex romanista Alberto Aquilani diventa tecnico delle giovanil viola: guiderà l'Under 18.



© RIPRODUZIONE RISERVATA