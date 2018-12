Inter-Udinese 0-0 La Diretta Spalletti cerca il riscatto

Inter e Udinese si affrontano nel match di apertura della 16a giornata di Serie A alle ore 18 del sabato; i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta di Torino e dalle fatiche di Champions League, e cercano contro i friulani 3 punti fondamentali per ripartire in campionato alla caccia del secondo posto al momento occupato dal Napoli. I friulani, dal canto loro, hanno conosciuto in casa con l'Atalanta nello scorso turno di campionato la prima sconfitta con la gestione tecnica di mister Nicola.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Keita. A disposizione: Padelli, Miranda, Ranocchia, D'Ambrosio, Nainggolan, Gagliardini, Candreva, Perisic, Martinez.

Allenatore: Spalletti.

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, De Paul. A disposizione: Scuffet, Nicolas, Opoku, Wague, Pezzella, Pontisso, Balic, Barak, Machis, Micin, Lasagna, Vizeu.

Allenatore: Nicola.

