Inter, lungo vertice a Roma tra Marotta e Zhang Jindong

di Valerio Cassetta

Dalla politica al calcio. E’ durato più di tre ore il vertice dell’Inter presso l’Hilton Hotel di Roma. Un pranzo per il fare il punto della situazione a poche ore dal primo allenamento in squadra del capitano Mauro Icardi dopo il reintegro. Beppe Marotta e Alessandro Antonello, rispettivamente amministratore delegato sport e corporate della sua società, hanno incontrato il proprietario cinese dell’Inter, Zhang Jindong, sbarcato ieri sera nella Capitale in occasione della visita ufficiale in Italia del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. Il numero uno del fondo Suning, accompagnato da suo figlio Zhang jr, presidente dell’Inter, non si vedeva da due anni sul suolo italiano. L'incontro è avvenuto a cento giorni dall’entrata in carica di Marotta nel club nerazzurro.

