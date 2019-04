Di Biagio, dall'Italia U21 al Napoli: «Il calcio rinasce con il coraggio»

di Bruno Majorano

Inviato a Roma



La faccia è quella di chi sa il fatto suo. E infatti Gigi Di Biagio non si nasconde. Lui, questo Europeo Under 21 che si giocherà in Italia e San Marino (dal 16 al 30 giugno), lo vuole vincere. Sarà la sua terza chance, quella più importante. Da ct di un gruppo fatto di ragazzi che in questo biennio senza qualificazioni hanno imparato a farsi spazio anche con la nazionale maggiore. Sintomo di un processo di crescita costante. Merito del ct Mancini, ma anche di Di Biagio e del suo staff.



Si parte il 16 giugno a Bologna contro la Spagna: poteva andare meglio, no?

«Quando in un Europeo ci sono 5 o 6 squadre candidate al titolo, almeno una logicamente ti può capitare nel girone. È una cosa che la dice lunga sul livello del torneo. Credo sia l'Europeo più difficile di sempre. Ma è bello così: sarà più gratificante. Non lo vedo come un Euro U21, ma come un Europeo A2».



A proposito di nazionale maggiore: i big saranno tutti a sua disposizione?

«Ho la possibilità di portarli tutti. Con Mancini viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda».



Com'è il rapporto con il ct della Nazionale?

«Lui è molto intelligente e ha capito le nostre esigenze. Sta prendendo i tanti giovani e questa cosa ci dà grande piacere perché ci aiuta. Si tratta di ragazzi che sono tutti cresciuti con noi e li conosciamo perfettamente. Questo scambio tra nazionale maggiore e Under dovrebbe essere la normalità. Giocare a livello internazionale ti porta sempre qualcosa in più».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO