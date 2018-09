Inzaghi carica il suo Bologna: «Troppo facile vincere in casa nostra»

«Questi grandi match si approcciano come abbiamo fatto con l'Inter. Serve la partita perfetta dato che giochiamo contro una squadra che ha valori tecnici superiori ai nostri». È il pensiero del tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, pronto ad ospitare la Roma domani al Dall'Ara. «Mi aspetto una Roma affamata, come noi. Vogliamo ripagare la fiducia che i nostri tifosi ci danno a volte anche non meritando. Ma dico che i miei ragazzi sono sottovalutati. Perdiamo sempre al primo tiro e ci serve cambiare rotta -prosegue l'allenatore degli emiliani-. Il tifo qui a Bologna è incredibile, abbiamo una grande responsabilità nei confronti della nostra gente -prosegue l'ex attaccante nella conferenza stampa della vigilia-. Spero che questa mattina i giocatori abbiano capito quanto sono importanti i nostri tifosi, dobbiamo renderli orgogliosi di noi». E sui punti su cui battere per un miglioramento della squadra, Inzaghi conclude. «Dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio, è un aspetto sul quale stiamo lavorando molto. Se continueremo a fare pochi gol cercheremo alternative, ma per il momento vedo una squadra che non si è fatta schiacciare da nessuno».

