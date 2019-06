Mondiali Live Italia-Cina 1-0 Giacinti gol!!! Le azzurre volano

Prime nel girone nonostante la sconfitta con il Brasile, le Azzurre guidate da Milena Bartolini iniziano la loro avventura nella fase a eliminazione diretta del Mondiale. L’Italia partecipa alla fase finale per la prima volta dal 1999, dopo aver mancato la qualificazione in quattro volte consecutive e nella sua storia si è spinta al massimo ai quarti. Agli ottavi l’avversaria da battere è la Cina alla sua settima presenza nella competizione e che è arrivata in finale una sola volta, nel 1999 quando fu sconfitta in finale ai rigori dagli Stati Uniti, squadra ospitante, dopo aver pareggiato pareggiato 0-0 a Pasadena nei tempi regolamentari.



LA DIRETTA



- 28' grande parata della Giuliani che salva in angolo una conclusione dal limite della Wang yang

- 25' la Cina prova a reagire, ma le azzurre si difendono con ordine

- 19' Italia controlla la partita ed è avanti 1-0 con merito

- 15' l'Italia confenziona il gol del vantaggio con la Giacinti che mette in rete la respinta del portiere dopo una percussione in area della Bartoli

- 15' GOOOL! Italia avanti con la Giacinti

- 13' grande opportunità per la Giacinti che calcia a lato da fuori area con il portiere fuori dai pali

- 10' gol annullato alla Giacinti per fuorigioco

- 8' Giacinti colpisce male di testa dentro l'area e l'azione sfuma

- 7' cross insidioso della Bergamaschi, libera la difesa cinese

- 4' tiro a giro che termina fuori della Wang Yang

- 2' l'Italia non sfrutta un disimpegno errato delle cinesi

- è iniziata la gara

- tutto pronto per il fischio d'inizio

- è il momento degli inni nzionali

- le squadre scendono in campo



LE FORMAZIONI:

ITALIA: Giuliani, Guagni, Gama, Linari, Bartoli, Bergamaschi, Guglielmo, Cernoia, Girelli, Giacinti, Bonansea. Ct. Bertolini

CINA: Shimeng, Peng, Wu, Yuping, Liu, Wang Shanshan, Rui, Wang Shuang, Gu, Wang Yang, Li. Ct. Jia Xiuquan

Arbitro: Alves Batista (Bra)

© RIPRODUZIONE RISERVATA