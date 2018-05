Italia, la dedica speciale di Balotelli: «Ciao Astori, questo gol è per te»

Serata da protagonista per Mario Balotelli a cui bastano venti minuti per rimettersi di nuovo al centro del progetto Italia. L’attaccante del Nizza, in attesa di scoprire la maglia che vestirà il prossimo anno, apre le danze contro l’Arabia Saudita e torna al gol con la nazionale dopo quattro anni dall’ultima volta. Super Mario trattiene, come sempre, le emozioni, ma si lascia andare nel post gara quando, sui social, dedica il gol all’amico scomparso Davide Astori.



«So che è tardi e sei là, ma sono convinto che oggi guardavi con mio papà la partita. Questo gol, anche se non servirà a niente, lo dedico a te», ha scritto dal suo account Instagram Balotelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA