Italia, Di Biagio: «Con Buffon c'è totale sintonia»

di Redazione Sport

«Buffon ed io siamo in totale sintonia, ci sentiamo spessissimo. Lui si è voluto prendere qualche giorno per riflettere e ci sentiremo di nuovo la prossima settimana. Alla fine sarò io a decidere se convocarlo, ma prima di qualsiasi decisione devo capire che cosa ha intenzione di fare»: così il ct azzurro Luigi Di Biagio, in un'intervista al TgSport della Rai, torna sul possibile ritorno in azzurro del portiere Juve, dopo l'addio annunciato in occasione della mancata qualificazione ai Mondiali. «Leggere altre cose non mi infastidisce perchè ognuno fa il proprio lavoro, però non sono considerazioni reali», ha aggiunto Di Biagio, parlando di «ricostruzioni che non esistono» a proposito delle indiscrezioni giornalistiche secondo le quali Buffon sarebbe irritato per le reazioni al possibile ritorno e pronto al no. «Con Gigi, ci siamo sentiti anche stamattina e siamo d'accordo su ogni punto perchè al centro di tutto c'è il bene della nazionale - ha concluso il ct, nell'intervista che andrà in onda nella versione integrale domani sera, al Sabato della Ds su Rai2 - Qui non si sta facendo un favore a Gigi. A me piacerebbe che fosse con noi perchè ho bisogno di lui, in campo, ma se non dovesse giocare per un qualsiasi motivo, anche fuori dal campo. Sia chiaro: nessuno sta facend

© RIPRODUZIONE RISERVATA