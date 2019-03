L'Italia di Roberto Mancini comincia il proprio percorso di avvicinamento agli Europei del 2020 sfidando la Finlandia a Udine. E' il primo di due impegni casalinghi consecutivi per gli azzurri che martedì torneranno in campo a Parma contro il Liechtenstein.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Bernardeschi.



FINLANDIA (5-3-1-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv; Hamalainen; Pukki.



--------------------------------------------------------------------------

LA CRONACA (a cura della redazione)

--------------------------------------------------------------------------



8' Italia subito in vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla esce dall'area dove Barella calcia di destro al volo. Decisiva la deviazione di un difensore finlandese che spiazza Hradecky.



4' L'Italia pressa alto e non fa uscire la Finlandia dalla propria metà campo



1' Partiti! Italia come da tradizione in maglia azzurra, Finlandia in bianco

