Italia, Mancini col rebus Insigne: è in ballottaggio con Bernardeschi

di Bruno Majorano

Le prime due gare (con Finlandia e Lichtenstein) possono essere considerati un banco di prova fino a un certo punto. È con Grecia e Bosnia che l'Italia si gioca il primato del girone e l'accesso agli Europei 2020. Ecco perché stasera ad Atene, città di miti e divinità classiche, bisognerà vincere e provare a non farla sembrare neppure troppo un'impresa epica visto il livello degli avversari.



Mancini sa di avere una squadra molto sintonizzata con il suo progetto. Una squadra in crescita. I dubbi sono di formazione sono due e hanno a che fare con Insigne e Quagliarella. Tutto gira attorno a Bernardeschi che qualora dovesse partire esterno sfilerebbe il posto da titolare a Insigne, mentre se il ct dovesse decidere di utilizzarlo da falso nove nel 4-3-3, occuperebbe la casella che attualmente toccherebbe di diritto a Quagliarella (o Belotti). «Per consegnare la lista ho tempo fino a mezzanotte», commenta Mancio con un sorriso. «Ho visto tutti gli attaccanti abbastanza bene, ho ancora qualche ora per valutare. La certezza è una: ho cinque centravanti, qualcuno dovrà andare in tribuna. Ma devo valutare anche le due gare in quattro giorni». Ma ci sono anche gli avversai. «Non so come giocherà la Grecia. Nelle ultime due partite ha usato due sistemi diversi. Viene da risultati negativi, ma negli ultimi mesi ha dimostrato di saper fare un buon gioco e provare a fare calcio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO