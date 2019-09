di Pino Taormina

La pipa di Bearzot, il sigaro di Lippi. Zoff che alza la coppa d'oro, quella stessa coppa nelle mani di Cannavaro a Berlino. Ora c'è finalmente un'Italia che può tornare a sognare dopo la Caporetto del 2018. Con un ct come Roberto Mancini che ha nel dna il successo. «Non possiamo andare all'Europeo non avendo come obiettivo vincerlo. Siamo l'Italia, con la nostra storia, con la nostra tradizione». Ma non solo: è un Mancini a tutto campo che parla di Sarri e Ancelotti, del Napoli e della Champions, di Insigne e Meret. E che fa capire che è solo questione di tempo (poco) per vedere Di Lorenzo in Nazionale.



Mancini, sette vittorie consecutive sulla panchina dell'Italia, come Valcareggi e Trapattoni. Nel mirino c'è il record di Pozzo che risale agli anni 30. Meglio di così?

«Lo speravamo tutti, ne avevamo bisogno anche, visto da dove eravamo partiti. Ma neppure io mi sarei aspettato che tutto questo sarebbe successo così rapidamente, con questa intensità. Ma ora ci abbiamo preso gusto e di sicuro non ci vogliamo fermare».



