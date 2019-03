Il vecchio Quaglia e il giovane Kean: la strana coppia fa impazzire il web

di Delia Paciello

Ma è davvero l’Italia ad essere tornata grande o il Liechtenstein è davvero così scarso? È questa la domanda che affligge gli italiani dopo il -0 nel match di qualificazione a Euro 2020. Punteggio pieno per gli azzurri dopo la prima tornata di match: dall’altra parte il pareggio tra Bosnia e Grecia porta l’Italia in testa al girone. «Speriamo che non sia solo fumo in questa fase iniziale così semplice», si legge sui social.



A segno Sensi, Verratti, Kean, Pavoletti e doppietta del veterano Quagliarella tornato in maglia azzurra dopo 8 anni di assenza sotto gli applausi scroscianti del pubblico. E la goleada azzurra porta fiducia nei confronti del ct: «Le scelte di Mancini si sono rivelate vincenti per ora, è una Nazionale rinnovata», «Spazio ai giovani, il tecnico sta davvero cambiando qualcosa».



Fra l’entusiasmo generale la voce del San Paolo, Decibel Bellini, è pronto ad esplodere di gioia sul web per l’ex bomber del Napoli ora in forze al Cagliari che non trovò fortuna alla corte di Sarri: «Pa-vo-lo-so», commenta lo speaker. E a lui si accodano centinaia di italiani e i tifosi sardi: «Sei un grande, sei l’orgoglio di noi cagliaritani», «Grande numero 9 azzurro: esordio e gol», «Sei stato troppo sottovalutato, meriti questo e altro», «Con quel sorriso sdentato sei davvero pavoloso».



Parole di lode però soprattutto per il napoletano Quagliarella, che si aggiudica il merito di essere il marcatore più anziano scavalcando Panucci: a 36 anni e 54 giorni Fabio è diventato leggenda. «Che grande giocatore, alla sua età ancora in questa forma smagliante», «Fa mangiare polvere ai ragazzini, questi sì che sono campioni veri», si commenta nelle piazze virtuali. Ed è standing ovation per lui, mentre l’attore e regista Francesco Albanese è subito pronto ad ironizzare: «La nonna mentre faceva i piatti ascoltava distrattamente la Tv, non si è resa conto che c’era la partita e sentendo il telecronista raccontare che Quagliarella alla sua età faceva ancora una doppietta si è rivolta al nonno e ha detto: “Hai visto, Pasquale? Solo tu non riesci più a farne neanche mezza”».



Confermato il 4-3-3 del match contro la Finlandia, spazio ancora a Kean dal primo minuto che è tornato in rete scatenando numerosi applausi. E a far festa con lui soprattutto il popolo juventino: «Un vero uomo Juve, con classe e stile», «Troppo forte e umile», «Una partita bellissima, ti preferiamo di gran lunga a Balotelli», si legge sui suoi profili social alimentando la polemica intorno al giocatore del Marsiglia e alla sua mancata convocazione.Il gol di Sensi invece è da dividere un po’ con Spinazzola per lo splendido assist: un treno sulla corsia mancina. Non solo quantità, ma anche tanta qualità. Da una sua giocata nasce il vantaggio azzurro realizzato dal centrocampista del Sassuolo che sfiora l'eurogol con un pallonetto favoloso. Un vero trascinatore. E anche per lui il web esulta, in particolare la parte bianconera ben rappresentata in nazionale: «Che gran giocatore, la Juventus dovrebbe valorizzarti di più», «Un altro talento del club juventino. Che forti, ragazzi», si legge sul web.Per Verratti altro buon voto in pagella: talento puro che si esalta contro il modesto Liechtenstein. Non perde un pallone, serve cioccolatini per i compagni e trova anche la gioia personale con un bel gol. «Magico, un fenomeno», «Un grande, ricordi Pirlo», e tante dediche anche in francese per lui, direttamente da Parigi.Stavolta il gioco ha convinto: dominio assoluto degli azzurri, che hanno battuto con estrema facilità gli avversari facendo inorgoglire gli italiani. Ma quel dubbio iniziale per qualcuno resta: aumenta certamente la speranza di vedere di nuovo la nazionale giocare ad alti livelli. Qualche buona premessa c’è: la conferma la darà il tempo.

