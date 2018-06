Italia, Mancini lancia la nuova Italia: «Verdi e Insigne con Belotti»

Un po' scherza un po' no, Roberto Mancini. L'argomento è il solito: Balotelli. «Mario lo conosco da quando aveva 17 anni, era un giocatore dalle qualità incredibili. Quanti ne vorrei? Uno basta...». Roberto Mancini scherza sul rapporto con l'attaccante, che non partirà titolare domani nell'amichevole contro l'Olanda, a Torino. «Domani - annuncia il ct - giocheranno Perin in porta, Caldara e Romagnoli al centro, Criscito e Zappacosta sulle fasce. A centrocampo Jorginho, Cristante e Bonaventura, in attacco Insigne, Belotti e Verdi». «Domani cambiamo quasi tutti rispetto alla Francia: giocheremo contro una squadra con un pò più di esperienza rispetto a noi ma che come noi sta ricostruendo». Il Ct Roberto Mancini anticipa i temi della sfida di domani sera tra l'Italia e l'Olanda, nobili escluse dal Mondiale di Russia. «Stiamo costruendo qualcosa di nuovo, di diverso, con giocatori nuovi - ha spiegato il ct azzurro -. Abbiamo bisogno di tempo, ma non credo avremo problemi a fare gol perché abbiamo attaccanti forti, tecnici. Quando avremo più sicurezza anche la difesa migliorerà. La partita con l'Olanda sarà un buon test per il futuro».

