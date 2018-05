Nazionale, la prima vera di Mancini: «Curioso di vedere cosa faremo»

Dal nostro inviato



Mancini non annuncia l'Italia che giocherà domani sera contro la Francia a Nizza. Ha dovuto cambiare idea, evitando di ufficializzare la formazione. Colpa del doppio dubbio che poi si lega con quella fascia ancora assegnare: Bonucci è rientrato solo in serata da Torino e Balotelli è tornato da San gallo con un affaticamento all'adduttore. Se gioca il difensore, sarà lui il capitano. Se resterà fuori, i gradi dovrebbe averli i centravanti. L'escamotage del ct è pronto, facendo contare, dopo le presenze (34 quelle di SuperMario e di De Sciglio), l'anzianità (età e debutto in azzurro) e non il numero di convocazioni, favorevoli al terzino. La promozione, proprio all'Allianz Riviera e dopo lo striscione razzista di San Gallo, arriverebbe nella notte giusta.





QUALCHE INNESTO

Mancini darà spazio a Sirigu in porta, lasciando a Perin, nella rotazione a tre, l'amichevole di lunedì contro l'Olanda a Torino. Dall'inizio, oltre a De Sciglio. Pure il debuttante Caldara, Cristante, Chiesa e Bonaventura (o Verdi) . L'amichevole conta di più per Descamps: c'è Zidane libero. Come rovinarsi il 2° mondiale. Anche perchè il girone è semplice: Perù, Australia e Danimarca.

