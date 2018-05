Italia, Mancini studia le mosse per l'Arabia Saudita: attacco inedito

di Ugo Trani

FIRENZE - Mezza giornata di riposo, o quasi, nel 3° giorno di ritiro. Mancini ha detto chiaramente che la stanchezza di fine stagione è il vero ostacolo in questa prima fase della sua gestione tecnica. Così, anche per il ritorno del caldo, ha preferito sfruttare la mattinata per una lezione video in cui ha approfondito i concetti già spiegati durante gli allenamenti al gruppo. Le immagini sono tornate subito d'attualità nel pomeriggio, quando gli azzurri sono scesi in campo per proseguire le esercitazioni (seduta breve, poco più di un'ora) in vista della partita di lunedì contro l'Arabia Saudita a San Gallo che sarà la prima delle 3 amichevoli da disputare in 8 giorni (le altre 2 il 1° giugno a Nizza contro la Francia e del 4 a Torino contro l'Olanda).



ATTACCO INEDITO

Donnarumma dovrebbe essere il titolare in questa prima amichevole. Di sicuro, però, c'è solo il 4-3-3. Mancini darà ulteriori indicazioni nella conferenza stampa didomani sera. Gli addestramenti quotidiani, però, confermano comunque le sue possibili scelte per la notte dell'esordio da ct. In difesa: Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito. A centrocampo: Florenzi (o Cristante), Jorginho e Pellegrini. In attacco: Politano (o Verdi), Balotelli e Insigne. Il nuovo tridente è da scoprire: qualità, potenza e velocità sono le caratteristiche del trio di partenza. L'unico dubbio chiama in causa ancora Florenzi e Cristante. E la presenza di uno o dell'altro determinerà la posizione in campo di Pellegrini che avrà spazio da intermedio sinistro, se titolare sarà Florenzi, o da destro, se toccherà a Cristante. Che, all'occorrenza, può salire da trequartista alle spalle di Balotelli, con il cambio in corsa del sistema di gioco, dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Zaza si è allenato con il gruppo e ha fatto il centravanti in alternativa a Belotti.



APPUNTAMENTO A SAN GALLO

La Nazionale si allenerà domani mattina a Coverciano e a metà pomeriggio partirà in charter da Firenze per San Gallo. Prima di cena il walk around allo stadio Kubunpark dove lunedì sera Mancini debutterà sulla panchina azzurra (ore 20,45, diretta su Rai Uno): arbitro lo svizzero Scharer.



© RIPRODUZIONE RISERVATA