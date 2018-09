Italia, Mancini: «Mai così pochi italiani in campo. Zaniolo? Più coraggio con i giovani»

Da Coverciano arriva l'allarme del ct azzurro Roberto Mancini: «mai così pochi italiani in campo, è il momento più basso, ma spesso gli italiani in panchina sono meglio di chi è titolare in certi club. C'è bisogno che giochino, specie i giovani, ci vuole più coraggio. Speriamo che con il tempo abbiano più spazio». Anche ieri, intervenendo alla 'Domenica Sportivà, Mancini aveva espresso concetti simili: «ho visto tante partite - aveva detto - ma pochi italiani in campo, è un problema».



«Meglio disputare la Nations League che le amichevoli, ora che si comincia a fare sul serio sono molto curioso, l'obiettivo è giocare bene e vincerle tutte. Lo dissi a giugno e lo ripeto adesso, sono fiducioso perchè ci sono giocatori bravi - ha proseguito il ct azzurro - L'importante è che giochino ma non mancando la qualità sono certo che troveranno spazio. Bisogna giocare bene e cercare di farlo velocemente».



«Ho chiamato Zaniolo anche se non ha giocato mai in A perchè è un Under 19, è stato finalista agli Europei e ha qualità: a 19 anni si deve giocare nella massima serie, serve più coraggio, anche in futuro faremo convocazioni allargate per conoscere anche altri giovani». Così Roberto Mancini spiegando la convocazione del centrocampista della Roma classe '99. Tutto ciò, ha aggiunto il ct, non esclude però che un domani possano essere richiamati anche i veterani come Daniele De Rossi. «Ci ho parlato, è uno dei nostri giocatori più esperti che non ha bisogno di essere valutato da vicino - ha detto il ct della Nazionale - Se servirà chiamarlo per una gara decisiva lo chiameremo, lui a disposizione. Se vale anche per Buffon? Vale per tutti i giocatori che giocano»

© RIPRODUZIONE RISERVATA