Timvision rinnova il suo logo e accompagna la Nazionale

Nell’ambito della ventennale partnership di TIM con la FIGC, TIMVISION accompagna in campo la Nazionale e per l’occasione rinnova il suo logo. Il 12 ottobre il nuovo logo sarà svelato da uno spot TV, on air in occasione della partita della Nazionale di Calcio contro la Grecia allo Stadio Olimpico di Roma.



TIMVISION è così sempre più vicina al calcio, vera passione di milioni di italiani, in grado di unire sotto i colori della Nazionale valori quali spirito di squadra, passione per un obiettivo comune e rispetto per una sana e corretta competizione.



La tv on demand di TIM, grazie all’offerta “NOW TV – Ticket Sport”, attraverso l’App di Sky, già propone in esclusiva 7 partite su 10 a giornata della Serie A TIM, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League oltre agli Europei di calcio 2020 e le grandi partite di Premier League e Bundesliga.



La presenza dell’icona rossa simbolo di TIM nel nuovo logo di TIMVISION, rafforza la strategia dell’azienda focalizzata sul mondo dei contenuti digitali grazie anche alle importanti partnership siglate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA