Live Italia-Olanda 0-0 Bergamaschi si divora il vantaggio

- 25' Incursione in area della Bartoli che poi appoggia fuori per la Galli che conclude altissimo

- 18' Occasione per la Bergamaschi servita in area dalla Bonansea sola davanti al portiere, ma il suo tentativo di girata è debole e centrale facile preda della Van Veenedaal

- 15' Spunto personale della Bonansea, fermata in area dalla difesa Oranje

- 7' Si fa vedere l'Italia con un tiro alle stelle della Guagni dai 20 metri

- 6' traversone basso dalla sinistra della Van Lunteren, Giuliani para a terra

- In difesa, esterni invertiti: la Bartoli a destra, la Guagni a sinistra

- Le azzurre tese e concentrate cantano a squarciagola sulle note di Mameli

- Inni nazionali, si comincia con il nostro

- Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Sulle tribune la "macchia arancione" è notevole



Le formazioni



ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Giacinti, Bonansea. Ct: Bertolini

OLANDA (4-3-3): Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Dongen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. Ct: Wiegman

Arbitro: Claudia Umpierrez (Uruguay).

