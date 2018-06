All'esterno dell'Allianz Stadium, lo stadio della Juve che stasera ospita l'amichevole Italia-Olanda, non sarà esposta la scritta 36 scudetti. Una questione di opportunità, visto che gli scudetti riconosciuti dalla Figc sono 34 perché due sono stati cancellati durante Calciopoli. La richiesta era partita dall'avvocato napoletano Angelo Pisani, legale dell'associazione «Noi consumatori»: «Non è una vittoria personale, è il semplice riscontro di una verità assoluta, insindacabile. È la vittoria della civiltà e della sportività, una vittoria del calcio italiano e dei suoi organismi chiamati ad intervenire per dare buoni esempi. La Juventus, con stile, non ha potuto far altro che accettare silenziosamente il verdetto, compiendo oggi un dietrofront diplomatico e pacifico. In occasione della sfida fra Italia- landa non sarà esposto il numero degli scudetti (36) sulla parete in vetro dello Juventus Stadium. È la più limpida dimostrazione di come non vi sia alcuna pretestuosa polemica in atto: la richiesta di trasparenza e civiltà oltre che del massimo rispetto delle regole federali ha avuto il proprio naturale compimento. La mia diffida desiderava soltanto smuovere dal torpore un paese che ha la necessità di recuperare il semplice rispetto delle regole. Stasera, la Nazionale, si esibirà nello stadium senza l’esposizione del numero degli scudetti auto proclamati ma non riconosciuti dalla Figc».

