La seconda giornata dell'Europeo Under 21 propone lo scontro al vertice del girone A tra Italia e Polonia. Gli Azzurrini di Di Biagio ci arrivano dopo la vittoria in rimonta sulla Spagna mentre la Polonia si è sbarazzata del Belgio imponendosi per 3-2 nel match d'apertura. Fischio d'inizio alle ore 21 agli ordini del signor Kulbakov.



LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ITALIA: Meret; Adjapong, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo.Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa.

POLONIA: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Bochniewicz, Pestka; Jagiello, Zurkowski, Dziczek, Szymanski; Kownacki.

