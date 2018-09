di Bruno Majorano

Sarà anche vero che in Italia non fanno giocare gli italiani e non fanno giocare i giovani, ma non è che Mancini con la sua Nazionale faccia molto meglio. I suoi azzurri, che sembravano rivitalizzati dopo il primo tempo da incubo contro la Polonia, ritornano rapidamente ai primi 45' di Bologna. Ma questa volta non arriva il calcio di rigore di Jorginho a rendere meno amara la serata degli azzurri.



L'impressione è che il ct faccia una fatica improba a trovare la quadratura del cerchio. Il 4-3-3 iniziale (con Zaza insolitamente schierato da esterno del tridente) non ha un impianto di gioco né tanto meno un'identità. Èuna cosa che assomiglia più a un 4-3-1-2 con Chiesa libero di attaccare a tutta fascia e Immobile e Zaza che si devono sbattere in area di rigore. « Rispetto alla gara con la Polonia tenevamo più palloni in avanti con due attaccanti. Gli errori li commettiamo e vanno limitati, i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo cercare di fare gol e dobbiamo trovare rimedi», ha spiegato Mancini. Ma a mancare sono innanzitutto le idee. Perché Jorginho fatica a venire fuori dalla palude di palleggiatori portoghesi che muovono bene la palla e non sentono mai la pressione azzurra; perché Cristante (97' di serie A in stagione con la maglia della Roma) non ha il passo per lottare e buttarsi dentro come faceva un anno fa quando era l'incursore dell'Atalanta; perché Chiesa non può essere sempre il salvatore delle Patria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO