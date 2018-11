Si chiude a Milano l'avventura dell'Italia nella fase a gironi della Nations League. Gli Azzurri di Mancini, grazie alla bella prova in Polonia, si sono messi al sicuro dalla retrocessione e ora coltivano addirittura sogni di primo posto: per riuscirci, sarà necessario sconfiggere i Campioni d'Europa lusitani, sperando poi che questi ultimi non ottengano il bottino pieno nella successiva sfida contro i polacchi.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct Mancini

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Rubén Dias, Mario Rui; William Carvalho, Rubén Neves, Pizzi; Bruma, Andrè Silva, Bernardo Silva. Ct Fernando Santos

© RIPRODUZIONE RISERVATA