L'Italia ai piedi di Quagliarella, il lazzaro felice del calcio

di Marco Ciriello

Ogni volta che un giornalista si presentava da Mario Monicelli, negli ultimi anni, per interrogarlo sul cinema italiano, il vecchio regista rispondeva: «Venite tutti da me perché sono rimasto solo io». Indicando una stagione gloriosa del cinema italiano. L'altra sera nel post partita della Nazionale, dopo la doppietta al Liechtenstein, Fabio Quagliarella sembrava Monicelli, solo che non conoscendo questo episodio non poteva rispondere come il regista, ma l'ha pensato. Tutti, anche in campo, sapevano che è l'ultimo calciatore asincronico, quello che rimane del passato italiano, un esemplare d'attaccante che ha in sé la balistica e l'azzardo, in pratica un incrocio tra un giocatore di carte e un cacciatore, appunto, la vera autentica provincia, oggi che l'Italia è tutta centro, tutta centrata su se stessa.



