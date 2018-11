Ultimo test dell'anno per l'Italia di Roberto Mancini impegnata nell'amichevole di Genk contro gli Stati Uniti. Molti titolari sono tornati a casa dopo la gara contro il Portogallo e il tecnico della nazionale ne approfitterà per testare nuove soluzione e per provare alcuni giovani calciatori da lui convocati come Tonali, Grifo e Sensi.



LA DIRETTA



- 39' Berardi ci prova di nuovo...stavolta è Horvath a dirgli di no deviando il suo sinistro a giro in corner

- 33' Berardi prova a sbloccare il risultato su calcio di punizione. Conclusione potente ma distante dalla porta americana

- 22' Incontenibile Chiesa. Il suo spunto sulla fascia partorisce un pericoloso cross sul quale si fionda Emerson che, però, non riesce ad inquadrare la porta statunitense

- 19' De Sciglio è il primo ammonito del match. Sanzionato col giallo il suo intervento su Delgado

- 15 Ancora Sensi, punizione sui piedi di Bonucci, che arriva tardi all'appuntamento

- 13 Palla magistrale du Sensi per Berardi, che si fa anticipare

- 9' Chiesa ci prova dalla distanza! Il suo rasoterra finisce a lato

- 3' Chiesa vince il duello in velocità con Moore e riesce ad arrivare alla conclusione che però viene murata da Horvath

- la gara iniziata

- squadre in campo per gli inni



LE FORMAZIONI:

ITALIA: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Sensi, Barella, Verratti; Berardi, Lasagna, Chiesa.

STATI UNITI: Horvath; Long, Zimmerman, Carter-Vickers; Cannon, Delgado, Adams, Acosta, Moore; Pulisic, Sargent.

