L'Under 20 di Nicolato, ct guerriero: quell'urlo di Leonida dopo le vittorie

di Bruno Majorano

Ha 52 anni, più di 30 in più rispetto ai suoi ragazzi, ma Paolo Nicolato si diverte come un matto insieme a loro. Si sente parte del gruppo. Anzi, a guardare l'esultanza a fine partita ai quarti del Mondiale contro il Mali, del gruppo lui è il vero e proprio centro.



Paolo Nicolato come Leonida, i suoi azzurrini come i soldati del re nel film 300. «Spartani, qual è il vostro mestiere? Ahu, ahu, ahu!». E stavolta al posto delle spade ci sono i palloni, al posto di Leonida c'è il ct dell'Italia Under 20. La scena è quella di 300, il film di Zack Snyder con Gerard Butler nei panni del re di Sparta alle Termopoli, pronto a contrastare l'armata persiana sbarcata in Grecia per conquistare tutto. In questo caso i persiani di Serse sono il Mali di Baye Ba. Colpisce il segreto degli azzurrini. L'urlo di 300 che replica una scena del film e permette a Nicolato di festeggiare una storica semifinale. I suoi ragazzi l'avevano fatto dopo aver raggiunto i quarti battendo la Polonia e l'hanno ripetuto oggi, nel post partita della vittoria contro il Mali che vale la semifinale del Mondiale. I festeggiamenti di Pinamonti e compagni sono storia: si riuniscono tutti a bordocampo accanto all'allenatore, Nicolato si mette al centro del cerchio e chiama i suoi. «Qual è il vostro mestiere?». E loro rispondono: «Ahu, ahu, ahu!». Pronti per scrivere il proprio nome in questo Mondiale, come un film.



