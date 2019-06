La giovine Italia del ct Nicolato: «Contano esempio e sentimenti»

di Bruno Majorano

La vita di Paolo Nicolato è stata a un bivio. Aveva poco più di 20 anni. Un bivio che da una parte portava al calcio e dall'altro portava alla fotografia: le due grandi passioni del ct dell'Under 20 che ha fatto innamorare tutti con la sua grande calma e signorilità e con quel festeggiamento alla Leonida di «300» durante il Mondiale in Polonia: lui al centro, tutti i suoi ragazzi in cerchio attorno. Un paradosso per un'epoca che vive di miti della panchina come quello di Josè Mourinho, allenatore che ha fatto della polemica e dell'arroganza i suoi veri punti di forza. No, Nicolato è di un'altra pasta. Dopo un errore arbitrale Mourinho fece il gesto delle manette. Di contro, in una situazione analoga (ma lui si giocava addirittura una finale mondiale) il ct degli azzurrini è andato in tv e ha detto che poteva essere stata «una svista arbitrale, certamente non un'ingiustizia».



Dopo l'eliminazione contro Ucraina caratterizzata dall'annullamento del gol del pari degli azzurri da parte del Var in pieno recupero, non ha rinunciato al consueto rito con tutta la squadra al centro del campo: ma questa volta al posto dei sorrisi c'erano le lacrime.«Vederli così mi ha reso orgoglioso. Perché vuol dire che sono entrato nel cuore dei ragazzi. Ovviamente ci tenevamo molto alla finale, ma bisogna accettare le vittorie così come le sconfitte. L'importante è tirare fuori le emozioni. E noi anche nella sconfitta abbiamo dimostrato di essere sensibili».«Per quanto mi riguarda cerco di comportarmi in modo corretto e dare l'esempio. Prima di tutto contano gli esempi, non le parole. Noi adulti abbiamo l'obbligo di essere modelli per i più giovani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO