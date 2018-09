John Terry sempre più vicino allo Spartak Mosca. Il 37enne inglese sta svolgendo in queste ore le visite mediche a Roma a Villa Stuart e in caso di esito positivo proseguirà la sua carriera in Russia. Il difensore, per anni bandiera del Chelsea, la scorsa stagione ha giocato all'Aston Villa in Championship, la Serie B inglese.

