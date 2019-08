Jorginho, che gaffe in Supercoppa Sbagliato il suo nome sulla maglia

Una serata amara, la seconda di fila, per il Chelsea di Lampard che, dopo la sconfitta all'esordio in Premieri League contro il Manchester United, deve registrare la sconfitta anche nella gara secca di Supercoppa Europea contro il Liverpool. Una serata in chiaroscuro per Jorginho, l'ex centrocampista del Napoli che aveva messo dentro il rigore del 2-2 nei tempi supplementari che aveva tenuto a galla i suoi fino alla lotteria conclusiva dei rigori.



L'ex azzurro si è però reso protagonista anche per un curioso episodio. Il nome sulla sua maglia, infatti, è stato sbagliato dagli addetti alle stampe del Chelsea, con "Jorginho" che viene strorpiato in "Jorghino". L'errore non è passato inosserveto agli utenti della rete che hanno subito fatto circolare sui social la divertente immagine con tanto di richiesta di spiegazione agli addetti ai lavori.





© RIPRODUZIONE RISERVATA