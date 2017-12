Juve, Allegri perde Pjanic ma rilancia Dybala titolare col Verona

di Alberto Mauro

Allegri dovrà quasi sicuramente fare a meno di Pjanic contro il Verona, nella sfida che chiuderà il girone di andata. Il bosniaco si è fermato questa mattinadurante l'allenamento a causa di un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. "Le sue condizioni verranno valutate domani" si legge sul bollettino della società, difficilmente sarà rischiato a Verona, più probabile che venga sostituito da uno tra Marchisio e Bentancur, ma al momento non è da escludere nemmeno il ritorno al 4-2-3-1. Niente Verona per Buffon e De Sciglio, ancora in differenziato, mentre si potrebbe rivedere Dybala titolare dopo le tre panchina consecutive in campionato. Domani conferenza di vigilia di Massimiliano Allegri alle 12 a Vinovo.

