Juventus, Allegri «si distrae»: «Cori anti-Napoli? Non li ho sentiti»

È un Max Allegri felice quello che parla i media dopo la vittoria della sua Juventus sul Napoli, ma in conferenza stampa l'allenatore bianconero allontana le critiche ai tifosi di casa. «I cori contro Napoli e Ancelotti? Io non li ho sentiti. Non ho neanche più voce, non riesco a parlare», le prime parole del toscano. «Carlo è un grande allenatore, l'ha dimostrato anche stasera schierando in campo un ottimo Napoli».



«Abbiamo iniziato non benissimo. Ma dopo aver subito il gol la squadra ha fatto un'altra partita», ha continuato l'allenatore bianconero. «Quando sono rimasti in dieci noi abbiamo staccato la spina. In quei momenti Callejon poteva anche segnare il pari, ma per il resto abbiamo fatto una buona gara. Ora testa alla Champions, ma la stagione non è finita. Il campionato è lungo, abbiamo punti di vantaggio e dobbiamo continuare. Anche perché poi arriveranno altri scontri diretti. Il campionato italiano resta allenante». Poi una battuta sull'addio di Marotta. «sono stati quattro anni importanti con lui, per me è il miglior dirigente italiano, se non europeo. Ha costruito una squadra forte e vincente, dentro e fuori dal campo. Per il resto non so cosa dire. Con lui mi ci trovo benissimo. Sono legato a lui anche da rapporti affettivi. Ci mancherà, dovremo essere bravi a sopperire alla sua assenza».

