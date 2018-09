Juve, Allegri studia il turn over per la sfida contro il Bologna

Dopo la vittoria contro il Frosinone la Juve punta il Bologna (mercoledì sera) con un occhio al big match di sabato allo Stadium contro il Napoli di Ancelotti. Lavoro di scarico alla Continassa per i titolari allo Stirpe, allenamento regolare per il resto del gruppo, domani alle 12 le parole di Allegri nella conferenza di vigilia. Ancora out Khedira, Douglas Costa, De Sciglio, Barzagli e Spinazzola, contro il Bologna Allegri cambierà uomini e probabilmente anche sistema di gioco.



Pronto al debutto stagionale Perin in porta, in difesa rientrano Bonucci e Cancelo dal primo minuto, mentre potrebbe riposare Alex Sandro, fino a questo momento insostituibile. A centrocampo torna Matuidi con Emre Can e uno tra Pjanic e Bentancur, in attacco Bernardeschi e Dybala con Cristiano Ronaldo, Allegri potrebbe concedere un turno di riposo a Mandzukic in vista del Napoli.



