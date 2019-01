Juve, ansia per Mandzukic: problemi ai flessori, salta la Coppa

TORINO – La Juve è pronta a ripartire da Bologna in Coppa Italia, senza Mandzukic (che quasi sicuramente salterà anche la Supercoppa) ma con Ronaldo dal primo minuto. Turnover senza esagerare per Max Allegri che senza il croato dovrebbe confermare la coppia Dybala – Ronaldo, affiancandola a uno tra Bernardeschi o Douglas Costa. A centrocampo potrebbe riposare Pjanic, tre maglie per Khedira, Bentancur, Emre Can e Matuidi. In difesa confermati De Sciglio e Alex Sandro esterni, in mezzo senza Pjanic Allegri non dovrebbe rinunciare a Bonucci, con Rugani. In porta si potrebbe rivedere Perin. “Le vacanze sono state importanti per riposare un po' e stare con la famiglia, ma ora siamo già concentrati per vincere la prossima sfida – le parole di Bentancur a Jtv -. Sono contento per i due gol già segnati, ma spero di segnarne altri. Devo ancora migliorare, in fase di passaggio e nel lanciare Cristiano, ma anche nell'occupare la posizione davanti alla difesa, Allegri me lo ricorda spesso. I prossimi impegni? Ora ci concentriamo sul Bologna, ma subito dopo penseremo alla sfida con il Milan e alla Supercoppa, il nostro primo obiettivo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA