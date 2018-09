Juve, blitz nell'hotel di Valencia questa notte: «Fuochi d'artificio e cori per disturbare il riposo dei bianconeri»

Una nottata movimentata per la Juventus di Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Valencia di questa sera. Una ventina di tifosi spagnoli, infatti, sono riusciti ad accedere ad una zona sul retro del blindatissimo hotel dove alloggiano i bianconeri, ideando anche diversi stratagemmi per disturbare il riposo di Cristiano Ronaldo e compagni.









I tifosi del Valencia, tutti a volto coperto, verso le tre della scorsa notte si sono infatti introdotti in un'area dove hanno srotolato uno striscione con un messaggio in italiano, «Juve m...a», e acceso anche dei fuochi d'artificio che hanno interrotto il silenzio notturno.



Ci sono stati anche cori contro la Juventus, prima dell'intervento della polizia, che ha fermato e schedato i tifosi valenciani protagonisti del blitz. Questa mattina, nonostante l'ingente spiegamento di forze per proteggere l'hotel, la situazione è estremamente tranquilla. A darne notizia sono sia siti locali, come Levante EMV, sia quelli portoghesi, molto attenti a seguire la loro stella, CR7.

