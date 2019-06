Juve e l'allenatore, vola il titolo: oscillano le quote Sarri e Guardiola

Torna a volare il titolo della Juventus in Borsa, dopo il crollo post smentite sull'arrivo di Guardiola : +5,11%, chiudendo la giornata a quota 1,5320 rispetto all'1,4575 per azione di ieri. La "svolta" c'è stata nel pomeriggio, dopo le ore 14, quando si è sparsa la voce di un avvicinamento sempre di Guardiola e della trattativa di Sarri con il Chelsea, finalizzata al via libera per Torino. Il toto allenatore, dunque, tiene banco a Torino. Dall'inizio dell'anno, le azioni del club campione d'Italia si presentano con una corsa del 44%, mentre negli ultimi dodici mesi hanno guadagnato oltre il 145% del proprio valore.

Fra gli avvistamenti a Torino del tecnico spagnolo, le quote dei bookmakers, il giallo si infittisce. Oscillano le quote e quella di Guardiola alla Juventus oggi è molto bassa. Le chance di vedere Pep sulla panchina bianconera erano molto basse con la quota di Eurobet addirittura a 7.50. Dopo l'addio di Allegri torna a 5,50, oggi sfiora il 2. Maurizio Sarri, ex numero uno in tabellone, è stato scavalcato e per di più la sua quota è stata rivista al rialzo, passando da 2,00 a 3,50. José Mourinho è dato a 6,00, Mauricio Pochettino a 9,00, Simone Inzaghi a 12,00 e Antonio Conte a 16,00.



E poi c'è l'effetto Conte, che inizia ufficialmente la sua avventura all'Inter e dagli analisti arrivano le prime reazioni al nuovo capitolo della società: sul tabellone Sisal Matchpoint lo scudetto già alla fine della prossima stagione è un obiettivo a 6,00. Ancora più ambiziosa l'altra scommessa aperta in onore del nuovo allenatore: la possibilità, cioè, che i nerazzurri conquistino un altro «triplete» entro i prossimi due anni, un sogno da 50 volte la posta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA