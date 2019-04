Una svolta storica: la Juventus dice addio alle tradizionali strisce verticali bianconere. La nuova maglia per la prossima stagione, prodotta ancora da Adidas, presenterà infatti solo una striscia bianca ed una striscia nera, divise da una piccola linea di colore rosa. La novità, di fatto, ha diviso i tifosi juventini.







C'è chi sostiene che abbandonare la tradizione sia sbagliato, chi non riesce ad abituarsi ad una maglia del genere e magari l'avrebbe accettata solo come terza maglia e chi proprio non riesce ad apprezzarla. Sono ben pochi i tifosi entusiasti per la nuova maglia della Juve, rivelata da chi era presente allo Stadium durante lo shooting fotografico in cui Dybala e Bernardeschi hanno posato con la divisa del prossimo anno.



Nel suo cambio epocale, dopo tanti bozzetti visti, devo dire che la maglia resta molto anonima, con una prevalenza di nero troppo marcata. Ho visto lavori sullo stesso stile molto più interessanti e audaci. Aspettavo di vederla intera ed indossata. bocciata. #JuJersey @adidas pic.twitter.com/msXvv5F2kd — Alex (@Nerowolf123) 24 aprile 2019

#Adidas e la @juventusfc rischiano una causa milionaria con la Contrada della Lupa. Vi avverto. pic.twitter.com/dA8fQYzwZK — Jj Karl One Jj (@KarlOne71) 23 aprile 2019

Questo ci mostra che la colpa è molto più di Adidas che della Juventus. Non è la prima volta che usano lo stesso concept per più club (vedi maglia third 2018/19) con qualche piccola modifica, in questo caso i colori invertiti e l'aggiunta della riga rosa. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/y6SicrXlw7 — Frá (@ciccio_cvl) 24 aprile 2019

Qualcuno all'Adidas sta cercando di farsi licenziare, e pure in fretta. pic.twitter.com/J7k4J0rtCz — Andrea Ciambra 🔻 (@tchackys) 24 aprile 2019

Il commento più gettonato, sul web, è quello di chi ha notato una particolare affinità tra laed un'altra divisa, utilizzata per il Palio di Siena. Alcuni utenti, infatti, hanno ironizzato così: «Occhio, Juve erischiano una causa milionaria dalla Contrada della Lupa».La scelta diper ladellaha scatenato anche la reazione di un altro club che ha lo stesso fornitore e gli stessi colori sociali dei torinesi. Si tratta del, società londinese di Premier League, che ha indossato una maglia molto simile a quella che la Juve vestirà il prossimo anno: le uniche differenze sono i colori invertiti e la già citata striscia rosa tra il bianco e il nero. I londinesi, che ai bianconeri rifilarono un sonoro 4-1 nell'ultimo incrocio europeo (anche se era il 2010 ed era tutta un'altra Juve), hanno scherzato così su Twitter: «Sarete sempre nella nostra ombra». Il tweet, forse non gradito dalla Juventus, è stato poi cancellato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA