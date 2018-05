Juve-Morata, contatto a Milano: è il primo nome dopo Mandzukic

di Alberto Mauro

Juve-Morata, contatto a Milano. Prende corpo l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra l’attaccante spagnolo (escluso dalla lista per la Russia) e la società bianconera, a maggior ragione dopo l’incontro di oggi pomeriggio a Milano tra il ds juventino Paratici, il giocatore e l’agente Juanma Lopez. Alvaro non ha mai nascosto le difficoltà al Chelsea - anche ambientali -, mentre ha sempre ricordato con nostalgia i mesi a Torino. Dopo un sondaggio favorevole nelle scorse settimane, è lui il primo nome sul taccuino di Marotta e Paratici per sostituire il partente Mandzukic nel ruolo di attaccante esterno. La prossima settimana arriverà l’annuncio ufficiale di Gigi Buffon al PSG, dopo la firma su un contratto biennale a 4 milioni a stagione, con possibilità di essere anche testimonial di Qatar 2022. La Juve intanto ha già individuato il sostituto dell’ex capitano, trattativa in dirittura d’arrivo per Mattia Perin, quinquennale a 2,5 milioni a stagione e 10 milioni al Genoa per il cartellino.

