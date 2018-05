Juve, Pjanic: «È lo scudetto più bello, ora manca solo la Champions League»

«Abbiamo chiuso con una vittoria una stagione importante, questo settimo scudetto è stato il più bello, ognuno ha fatto qualcosa di straordinario. Manca solo la Champions e spero negli anni futuri di poterla vincere, la Juventus si sta attrezzando per farlo». Sono le parole di Miralem Pjanic dopo la vittoria dei bianconeri contro il Verona nell'ultima giornata di campionato, che coincide con la festa per il settimo scudetto consecutivo e con l'addio di Gigi Buffon al popolo bianconero. «L'addio di Buffon? È uno dei più grandi: non so se lascerà il calcio, ma lascerà la sua Juve. Ci mancherà tanto, è una persona superlativa e io sono onorato di aver potuto giocare con lui», aggiunge il centrocampista bianconero ai microfoni di Premium Sport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA