Live Juventus-Spal 0-0 Sarri si affida a Ronaldo e Dybala

La SPAL non ha mai vinto a Torino nei 18 precedenti giocati in Serie A: il bilancio totale parla di 13 successi dei bianconeri e 5 pareggi, l'ultimo dei quali però nella stagione 1962/1963. Nello scorso campionato fu 2-0 per i padroni di casa, con gol di Cristiano Ronaldo nel primo tempo e di Mandzukic nella ripresa.



La sfida di Torino tra Juventus e SPAL apre il programma della 6a giornata di Serie A. I campioni d'Italia, al momento secondi in classifica e reduci dalla non agevole vittoria di Brescia nel turno infrasettimanale, inseguono la capolista Inter, al momento avanti di 2 punti. Brutto inizio di torneo invece per i ferraresi, che hanno vinto solo una volta in casa - 2-1 sulla Lazio - a fronte di 4 sconfitte, l'ultima delle quali mercoledì scorso contro il Lecce di fronte ai propri tifosi.



Le formazioni ufficiali



Juve (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.



Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Moncini, Petagna.





